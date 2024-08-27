Нацбанк обрав дату запровадження обмеження на перекази фізосіб та збільшив ліміт

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановлює ліміт у 150 тисяч грн на місяць (замість 100 тисяч, анонсованих раніше) для переказів фізосіб "з карти на карту".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Водночас ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

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Також перекази не обмежують у разі пересилання коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

Постанова НБУ визначає п’ять критеріїв приналежності до волонтерської діяльності. Для того, щоб не попасти під обмеження волонтер маж відповідати щонайменше двом критеріям:

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фізична особа офіційно зареєстрована як волонтер;



проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи-користувача в надавачі платіжних послуг;



фізична особа подала листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів;



фізична особа надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;



інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та Інтернету підтверджує здійснення фізичною особою-користувачем волонтерської діяльності та мету волонтерських зборів.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Нацбанк планує встановити обмеження p2p-переказів для фізичних осіб на рівні 100 тис грн на місяць.

Економічна правда.