У середу обмеження світла будуть меншими – "Укренерго"
У середу 28 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень", - йдеться у повідомленні.
Енергетики попросили ощадливо споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком: не вмикати кілька потужних приладів одночасно.
Водночас обмеження середи будуть легшими, ніж у вівторок, коли обмежували до 4 черг споживачів одночасно.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.Реклама:
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла
Детальніше про черги відключень на інфографіку: