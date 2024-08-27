У середу обмеження світла будуть меншими – "Укренерго"

У середу 28 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень", - йдеться у повідомленні.

Енергетики попросили ощадливо споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком: не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

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Водночас обмеження середи будуть легшими, ніж у вівторок, коли обмежували до 4 черг споживачів одночасно.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Детальніше про черги відключень на інфографіку: