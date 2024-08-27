Всі розділи
Укр / Рус

Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань

Вівторок, 27 серпня 2024, 19:25 - Ярослав Вінокуров

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.

Текст відповідної постанови уряду є у розпорядженні ЕП.

Так, постанова зупиняє обслуговування Україною зобов'язань за такими інструментами:

  • починаючи з 3 вересня – за кредитом перед Cargill Financial Services International, Inc (за даними Мінфіну, станом на 31 липня, бору України перед Cargill  становив близько 700 млн доларів);
  • починаючи з 9 листопада – за гарантійними зобов'язаннями держави щодо боргу за "зеленими" облігаціями "Укренерго", випущеними під заставу держави у 2021 році (на загальну суму близько 830 млн доларів);
  • починаючи з 31 травня 2025 року – платежів за ВВП-варантами України (інструмент, який Україна випустила в межах реструктуризації 2015 року).

Також постанова уряду дозволяє здійснити "виплату за згоду" інвесторам, які погодилися на українські умови реструктуризації боргу. Відповідна плата не має перевищувати 246 млн доларів.

Реклама:

Зазначимо, що напередодні Міністерство фінансів вже здійснило виплату за ВВП-варантами України у розмірі 200,6 млн дол.Цей платіж складався з двох частин: платежу за згоду змін умов та відсотки на суму 130,1 млн дол, а також відстроченої суми платежу та відсотки на суму 70,5 млн дол за зростання ВВП у 2021 році (цей платіж Україна повинна була сплатити власникам варантів у 2023 році).

Детальніше про реструктуризацію боргу читайте у публікації: Дефолту не буде. Як Україна домовилася зменшити борг на чверть

Детальніше про ВВП-варанти можете прочитати у публікації: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?

Реклама:
Україна борги
Реклама:
Матеріали за темою
Україна відправила до 2-х країн Африки тисячі тонн кукурудзи 27 серпня 2024, 17:38
У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла 27 серпня 2024, 15:53
Шмигаль про борги з захисту енергооб'єктів: у мене нема даних, що вони є 27 серпня 2024, 12:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті