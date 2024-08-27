Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.

Текст відповідної постанови уряду є у розпорядженні ЕП.

Так, постанова зупиняє обслуговування Україною зобов'язань за такими інструментами:

починаючи з 3 вересня – за кредитом перед Cargill Financial Services International, Inc (за даними Мінфіну, станом на 31 липня, бору України перед Cargill становив близько 700 млн доларів);

починаючи з 9 листопада – за гарантійними зобов'язаннями держави щодо боргу за "зеленими" облігаціями "Укренерго", випущеними під заставу держави у 2021 році (на загальну суму близько 830 млн доларів);

починаючи з 31 травня 2025 року – платежів за ВВП-варантами України (інструмент, який Україна випустила в межах реструктуризації 2015 року).

Також постанова уряду дозволяє здійснити "виплату за згоду" інвесторам, які погодилися на українські умови реструктуризації боргу. Відповідна плата не має перевищувати 246 млн доларів.

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Зазначимо, що напередодні Міністерство фінансів вже здійснило виплату за ВВП-варантами України у розмірі 200,6 млн дол.Цей платіж складався з двох частин: платежу за згоду змін умов та відсотки на суму 130,1 млн дол, а також відстроченої суми платежу та відсотки на суму 70,5 млн дол за зростання ВВП у 2021 році (цей платіж Україна повинна була сплатити власникам варантів у 2023 році).

Детальніше про реструктуризацію боргу читайте у публікації: Дефолту не буде. Як Україна домовилася зменшити борг на чверть

Детальніше про ВВП-варанти можете прочитати у публікації: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?

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