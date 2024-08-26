Новини 26 серпня: пожежа на "вишках Бойка", 12 злочинів Дурова, ранкова атака

Про що говорили сьогодні?

Про ранкову атаку. Повітряна атака України 26 серпня коштувала Росії близько 1,26 млрд дол.

Про вишки "Бойка". У Чорному морі загорілися так звані "вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму.

Про 12 злочинів Дурова. Французькі правоохоронці висунули Павлу Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram.

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Про Київську ГЕС. Після ранкової атаки росіян Київська ГЕС не зазнала критичних ушкоджень.

Про незаконне використання гуманітарної допомоги. Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на 171,78 млн грн.

Ексклюзиви ЕП:

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Максим Шкіль: Держава профінансувала захист енергооб’єктів від ракет на 10%

Власник "Автостради" про те, завдяки кому вдалося створити найбільшого учасника "Великого будівництва", про зведення захисту для енергооб'єктів, будівництво мостів та метро в Києві і мільярдні борги, у формуванні яких він звинувачує прем'єра.

Телеграма в Париж. За що затримали Павла Дурова

Засновника і власника Telegram Павла Дурова затримали французькі правоохоронці. За що йому загрожують до 20 років ув'язнення і що буде з месенджером?