Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків

Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю РБК-Україна.

Посадовець наголосив, що зараз необхідно перекрити ті потреби, які утворилися після перекидання грошей для забезпечення військових на закупівлю озброєння для ЗСУ.

За його словами, для розв'язання проблеми дефіциту парламент має підтримати відповідні урядові ініціативи, без яких можуть початися перебої з грошовими виплатами військовим.

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"Якщо парламент підтримає урядові ініціативи щодо джерел додаткових надходжень на 500 млрд гривень, значить ми спроможні на складні рішення. Якщо ми не знайдемо ці кошти, то вже у вересні можуть бути перебої з грошовими виплатами. І я про це відверто кажу. Тому зараз критично важливо ухвалити необхідні рішення", - заявив він.

Так, за словами Марченка, у травні дефіцит бюджету становив 5 млрд доларів, а у липні — уже 6 млрд доларів.

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Нагадаємо:

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Спілка Diia.City United виступає проти підняття податків з обороту компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету.

Новий законопроєкт щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку, вважають у Американській торговельній палаті в Україні.

Торгово-промислова палата України закликає утриматись від законопроєкту №11416, який підвищує наявні та вводить нові ставки військового збору.

Економічна правда.