Конотопський і Гороховський із "Ради 7-ми" пояснили, чому проти пропозицій уряду підвищити податки

Законопроєкт №11416 про підвищення податків, яким уряд планує поповнити бюджет на 125 млрд грн цьогоріч і на 341,9 млрд грн наступного року, є неприйнятним і з урахуванням культури ухиляння від сплати податків у країні призведе лише до тінізації економіки.

Так вважає член Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України ("Рада 7-ми"), засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові... Податки в Україні треба знижувати. І вчити всіх їх платити. Тоді ревеню (доходи - ІФ-У) держави буде зростати", - написав він у фейсбуці у неділю.

Із семи членів ради проти підвищення податків дотепер виступив також співзасновник monobank Олег Гороховський.

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"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці у неділю, відсилаючи до цитати з "Хрещеного батька".

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

На його думку, багато чого можна зробити, що краще адмініструвати вже наявні податки. "А так виглядає це як податки з тих, хто ще дихає", - вважає співзасновник monobank.

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На думку Конотопського, для компаній, які платять "білі" зарплати, підняття військового збору в рази (з 1,5% до 5%) - це суттєве збільшення податкового навантаження, для ІТ сервісного бізнесу воно знизить чистий прибуток на "десятки відсотків", а малий і середній бізнес піде в тінь.

Член "Ради 7-ми" прогнозує, що результатом підвищення військового збору при придбанні авто до 15% або нерухомості до 5% стане зниження ціни в угодах і відхід їхніх сторін у тінь.

Засновник Ajax Systems також назвав "українським дивом" і фіскальним ноу-хау пропозицію щодо запровадження військового збору в 1% від доходів компаній, що фактично є податком з обігу, разом із існуванням податку на прибуток.

"У цепочці з великою доданою вартістю зростає собівартість на кілька відсотків. Це суттєво знизить інвестиційні можливості компаній. Для тих, хто працює з малою маржою, - то в два рази може скоротись нет профіт (чистий прибуток)", - пояснив він свою позицію.

Він також розкритикував пропозиції про підвищення податків для фізосіб-підприємців, оскільки це може вбити майбутнє українських стартапів.

"Я вже не кажу, що (в режимі) "Дія Сіті" 25 років податки зафіксовані в конституції. І по суті запропонований закон це порушує, і в Україні буде два конфліктуючі закони про податки", - додав Конотопський.

За його словами, запропоноване підвищення податків також безлімітне в часі та зроблене без будь-яких консультацій із бізнесом, хоча необхідність у додаткових доходах була очевидна уряду.

На його думку, необхідно розганяти економіку, покращувати адміністрування, закривати очевидні дірки, що залишилися, наприклад, акциз і контрабанду.

"Шукати можливості для додаткових ревеню стрімів (потоків доходів): приватизація, дерегуляція, канабіс, веб3 економіки, експорт зброї, залучення вагомих податкових резидентів і т д. Розумію що це складно. І набагато легше закручувати гайки. Але якби почали це робити два роки тому - то сьогодні проблем не було б. То самий час робити зараз", - вважає член "Ради 7-ми".

Конотопський додав, що слід також переглядати державні витрати, він навів як приклад розв'язки, що будуються, і парки, що ремонтуються, в Києві.

Нагадаємо:

Голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в подкасті ЕП "Хроніки економіки" днями спрогнозувала, що внесений урядом 17 липня законопроєкт № 11416 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану" має бути ухвалений і запрацювати до середини вересня цього року.

Зокрема, його перше читання депутатка очікує після 20 серпня. На її думку, під час його слухань у парламенті його буде змінено, зокрема, може бути розглянуто пропозицію про підвищення податку на додану вартість.

До кінця року бюджету не вистачає пів трильйона гривень для фінансування сектору оборони. Як наслідок, уряд Мінфін розробив проєкт змін до бюджету на відповідну суму.

Наповнювати бюджет планують з чотирьох основних джерел: 125 млрд грн з підвищення та запровадження нових податків, 126 млрд грн від заощадження на обслуговуванні і погашенні державного боргу, 160 млрд грн – від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 89 млрд грн – перевиконання існуючих податків і зборів.

Економічна правда