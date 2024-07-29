Diia.City United виступає проти підвищення податків

Спілка Diia.City United виступає проти підняття податків з обороту компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету.

Про це йдеться у релізі спілки.

"Виступаємо проти необґрунтованого підняття податків з обороту (доходу) компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету, виходячи з наступного", - йдеться у повідомленні.

Так, спілка вважає, що такі зміни призведуть до збільшення тіньової економіки та відтоку бізнесу з України.

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Замість підвищення податків, Diia.City United закликає уряд зосередитися на детінізації економіки, реформуванні податкової та митної служб, скороченні видатків державного бюджету та боротьбі з тіньовими секторами.

Спілка також нагадує, що держава взяла на себе зобов'язання щодо стабільності податкового режиму для технобізнесу Дія.City, і підвищення податків суперечитиме цим зобов'язанням.

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Нагадаємо:

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Новий законопроєкт щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку, вважають у Американській торговельній палаті в Україні.

Економічна правда.