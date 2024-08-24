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Відновлення "Охматдиту": Укрнафта відкличе донат у благодійного фонду та передасть його лікарні

Субота, 24 серпня 2024, 13:17 - Володимир Тунік-Фриз

ПАТ "Укрнафта" відкликала свій донат у 5 мільйонів у благодійного фонду "Охматдит - здорове дитинство" та планує передати його напряму лікарня "Охматдит"

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Голова благодійного фонду "Охматдит - здорове дитинство" Євген Вембер зазначив, що ПАТ "Укрнафта" надіслало офіційний лист із проханням повернути донат у 5 мільйонів гривень, після чого фонд повернув кошти.

"Одразу після російської атаки компанія перерахувала кошти - 5 мільйонів гривень - на збір для відновлення лікарні. Для нас критично важливо, щоб кошти пішли безпосередньо на відбудову, а всі процеси були прозорими та знаходилися під суворим контролем. Тому, компанія вирішила перерахувати ці кошти безпосередньо на офіційний казначейський рахунок НДСЛ "Охматдит" МОЗ України", - йдеться у повідомленні "Укрнафти".

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Нагадаємо:

Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" відмовився переказувати гроші на рахунок лікарні. 

У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні. 

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В подальшому стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд. Ці тендери теж скасують

Пізніше МОЗ почало створювати раду з контролю відновлення "Охматдиту"

Економічна правда

Укрнафта Охматдит корупція Prozorro
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