Новини 23 серпня: Україна почне продавати електроенергію, Норвегія профінансує виробництво снарядів

Про норвезькі снаряди. Норвегія надала Україні ліцензію на виробництво 155 мм снарядів та погодилася профінансувати цей процес.

Про продаж електрики за кордон. Україна відновить експорт електроенергії до Європи з 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі.

Про блекаут на ЗАЕС. Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС, включивши пошкоджену високовольтну лінію в роботу.

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Про ремонт енергоблока. 23 серпня атомний енергоблок на 1 ГВт підключено до енергосистеми України після дострокового планового ремонту.

Про графіки світла. У суботу 24 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.

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Балтійська ІТ-республіка. Як Естонія стала технологічним лідером Європи

З 1991 року естонці переосмислили технологічний кластер та створили одну з найпривабливіших стартап-екосистем у світі. Як їм це вдалося?