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Новини 23 серпня: Україна почне продавати електроенергію, Норвегія профінансує виробництво снарядів

П'ятниця, 23 серпня 2024, 21:00 - Олексій Артемчук

Про норвезькі снаряди. Норвегія надала Україні ліцензію на виробництво 155 мм снарядів та погодилася профінансувати цей процес.

Про продаж електрики за кордон. Україна відновить експорт електроенергії до Європи з 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі.

Про блекаут на ЗАЕС. Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС, включивши пошкоджену високовольтну лінію в роботу. 

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Про ремонт енергоблока. 23 серпня атомний енергоблок на 1 ГВт підключено до енергосистеми України після дострокового планового ремонту.

Про графіки світла. У суботу 24 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.

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Україна електроенергія
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Економічна правда
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