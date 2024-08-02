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Новини 2 серпня: новий тендер для "Охматдиту", прогноз підвищення комунальних тарифів

П'ятниця, 2 серпня 2024, 21:00 - Артур Крижний

Про населення: У 2024–2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно). 

Про тарифи. Припускається поступове підвищення тарифів ЖКГ, однак терміни та параметри їх коригування є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції. 

Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. 

Про торгівлю. Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана ще на початку 2022 року.

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Про "Охматдит". Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

Про Нацрегулятор тарифів. 2 серпня члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою Регулятора Юрія Власенка.

Про статки. 24% українців при теперішньому рівні доходів відчувають серйозні матеріальні труднощі.

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Економічна правда
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