Новини 2 серпня: новий тендер для "Охматдиту", прогноз підвищення комунальних тарифів

Про населення: У 2024–2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно).

Про тарифи. Припускається поступове підвищення тарифів ЖКГ, однак терміни та параметри їх коригування є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції.

Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

Про торгівлю. Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана ще на початку 2022 року.

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Про "Охматдит". Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

Про Нацрегулятор тарифів. 2 серпня члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою Регулятора Юрія Власенка.

Про статки. 24% українців при теперішньому рівні доходів відчувають серйозні матеріальні труднощі.

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