Новини 15 серпня: метро на Виноградар, "Укрпошта" вивчає можливість роботи в Суджі

Про метро на Виноградар. "Київський метрополітен" уклав договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Про "Укрпошту". "Укрпошта" готова відкрити відділення в контрольованому ЗСУ місті Суджа Курської області РФ, якщо отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні.

Про "Харківобленерго". В НАБУ і САП повідомили деталі викриття організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

Про завод Дерипаски. Фонд державного майна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), який раніше належав підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.

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Про голову АМКУ. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд взяти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн.

Ексклюзив ЕП

Україна досі качає російський газ та фінансує війну проти себе. Чи продовжиться це у 2025 році?

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