ФДМУ збирається приватизувати Миколаївський глиноземний завод Дерипаски

Фонд державного майна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), який раніше належав підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомили в ФДМУ, передає LIGA.net.

Зазначається, що наразі Фонд займається реєстрацією цього майна для наповнення статутного капіталу МГЗ. Тільки після цього буде відбуватись підготовка до початку великої приватизації заводу.

На сьогодні за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС), у дохід держави вилучили 100% корпоративних прав МГЗ, які раніше контролював Дерипаска. Окремо вилучили будівлі (понад 150) і більше ніж 200 одиниць транспорту тощо.

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У ФДМУ запевнили, що МГЗ, безумовно, буде виставлений на приватизацію.

Нагадаємо:

У березні цього року Фонд держмайна заявив про завершення націоналізації чергового активу російського олігарха Олега Дерипаски - ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

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За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію Миколаївського глиноземного заводу, власником якого є підсанкційний російський олігарх Дерипаска.