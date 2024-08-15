Незаконне збагачення голови АМКУ: САП просить його арештувати із заставою у 121 млн

Фото ЦПК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд взяти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як йдеться в повідомленні Центру, 15 серпня на засіданні виступила лише прокурор САП, наступного засідання планується виступ захисту. Також мають допитувати двох свідків - тещу та тестя Кириленка.

Прокурор розповіла, що під час обшуку за місцем проживання чиновника знайшли ключі від двох квартир у місті Ужгород. Це нові квартири, про які слідству не було відомо.

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Дружина Кириленка під час обшуку пояснила, що це нібито квартири її матері. Однак, згідно з даними реєстру, вони зареєстровані на іншу особу.

Кириленко коментувати підозру журналістам відмовився.

Як повідомило агентство "Укрінформ", відеотрансляція судового засідання на прохання сторони захисту не здійснюється. Водночас саме засідання відкрите, на ньому присутні журналісти.

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Нагадаємо:

Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Серед набутого майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів - 61,7 млн грн, при цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок, заявили в САП.

Економічна правда