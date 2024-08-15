Підозри екскерівнику "Харківобленерго" та спільникам в розкраданні мільйонів: деталі

В НАБУ і САП повідомили деталі викриття організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

У 2021 році керівник АТ "Харківобленерго"Костянтин Логвиненко забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів за завищеною на 132,5 млн грн. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп'ятеро.

За даними правоохоронців, реалізацію корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.

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У 2021-2022 рр. внаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ "Харківобленерго" завдано збитків на суму 12,5 млн грн, стверджують в НАБУ та САП.

За їх даними, запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння останньою сумою в 120 млн грн .

"А після проведення детективами процесуальних дій в АТ "Харківобленерго" вирішили на початку 2023 року припинити реалізацію плану та не продовжувати виконання договору", - йдеться в повідомленні НАБУ.

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Наразі про підозри повідомили:

- в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" (2020-2024 рр.);

- керівнику відділу матеріального забезпечення АТ "Харківобленерго";

- керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;

- приватному оцінювачу;

- керівнику комерційного підприємства.

Нагадаємо:

За даними Української правди, щодо керівника комерційного підприємства, то йдеться про Олександра Козира.

Економічна правда