"Укрпошта" розглядає можливість роботи в Суджі за певних умов

"Укрпошта" готова відкрити відділення в контрольованому ЗСУ місті Суджа Курської області РФ, якщо отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

У компанії на запит видання відповіли, що необхідне дотримання двох головних умов: гарантування безпеки співробітників компанії і наявність джерел фінансування.

"Укрпошта" готова відкриватися в Суджі за двох ключових умов: перша - це достатній рівень умов безпеки, зокрема, для наших співробітників і людей на територіях. Йдеться не про гарантування 100% безпеки, адже і в Україні це сьогодні неможливо, а про прийнятний рівень ризику.

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Друга - ухвалення відповідного рішення та джерел фінансування", - заявив Смілянський.

Джерелами фінансування пенсій або гуманітарної/соціальної допомоги на території Курської або Бєлгородської областей можуть бути заморожені кошти РФ, додали в компанії.

"Це ж стосується доставки посилок нашим хлопцям і дівчатам у ЗСУ. У цьому випадку ми відкриваємо і доставляємо, або доставляємо пересувними відділеннями. Можливо, буде потрібен новий тип пересувного відділення - щось на кшталт машини "Козак", - припустили у пресслужбі "Укрпошти".

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Зазначається, що дозвіл на відкриття відділень "Укрпошти" на російській території може ухвалити штаб із роботи на звільнених територіях при Кабінеті Міністрів.

"Зазвичай Кабінет Міністрів України створює штаб із роботи на звільнених територіях. Штаб опрацьовує рішення, які виносяться на КМУ або Верховну Раду України (за прикладом Харківщини та Херсонщини у 2023 році). Тому, всі механізми вже відпрацьовані, і, щойно буде відповідне рішення, ми можемо його застосувати", - додали в "Укрпошті".

Нагадаємо:

Президент Зеленський після проведення спецнаради 14 серпня повідомив, що влада обдумує можливість створення військових комендатур у Курській області РФ, якщо у цьому буде необхідність.

Український омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що Україна може створити військові комендатури у Курській області РФ для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про створення першої військової комендатури в Курській області РФ, яку очолив генерал-майор Москальов.