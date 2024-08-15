Метрополітен уклав з “Автострадою” угоду на будівництво метро на Виноградар за 13,8 млрд
"Київський метрополітен" уклав договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на комунальне підприємство.
Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13,78 млрд грн.
Як йдеться в повідомленні, нині триває оформлення всіх дозвільних документів іі передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після цього розпочнуться будівельні роботи.
Будівництво метро на Виноградар – важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими надійними укриттями.
Метрополітен нагадав, що в грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" через суд розірвав договір з АТ "Київметробуд". Причина – незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт.
Також метрополітену у суді намагається стягнути частину попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафні санкції.
Нагадаємо:
Групу компаній "Автострада" визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві.
За повідомленням власника групи компаній Максима Шкіля, на першому етапі компанія планує розпочати роботи за власний рахунок, без авансів. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн.