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Новини 5 липня: конфлікт Найєма з Мінфіном, нові графіки відключення для України

П'ятниця, 5 липня 2024, 21:00 - Артур Крижний

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив базовий сценарій щодо України на 2024 рік. Якщо раніше Фонд прогнозував зростання ВВП на 3-4%, то тепер цей показник зменшено до 2,5-3,5%.

Про збільшення зарплат через дефіцит кадрів. Українські підприємства відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. 

Про конфлікт Найєма і Міністерства фінансів. У Мінфіні заявили, що Агентство відновлення одразу отримало транш на €150 мільйонів від Єврокомісії, але довела плани фінансування підрядникам без офіційного урядового схвалення.

Водночас Представництво ЄС в Україні висловило занепокоєння щодо невикористання Агентством відновлення 150 млн євро на ремонти, і це не перший випадок "неефективного менеджменту".

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Колишній очільник Агентства відновлення Мустафа Найєм спростовує звинувачення Мінфіну в неефективному використанні агентством коштів, виділених міжнародними партнерами, а також низку інших тверджень.

Про нові графіки. З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Про енергетику. Найближчим часом урядовці представлять суспільству зміни до законодавства і нові кредитні програми, які допоможуть в подоланні дефіциту електрики.

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