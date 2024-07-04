Десятки мільйонів євро на захист енергетики від ракет "зависли" через зволікання уряду

Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів, що додатково блокує другу частину гранту на відновлення портової інфраструктури.

Про це ЕП повідомили джерела, обізнані у ситуації.

"Уже чотири місяці на стороні українського уряду, зокрема і Мінфіну, залишається непогодженим питання 150 мільйонів євро від Європейської комісії. Це фактично заблокований перший транш коштів, наданих для критично важливих проєктів, зокрема, водогону та захисту енергетики", - заявили Економічній правді.

Через таку позицію уряду Агентство відновлення не в змозі розрахуватися з підрядниками й змушене було припинити відновлення десятків обʼєктів, кажуть джерела.

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Зазначається, що на деяких обʼєктах будівництво зупинити неможливо, тому підрядники будують їх в борг, за власні обігові кошти.

Засновник холдингу MS Capital (один з підрядників) Максим Шкіль заявив, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проігнорував доручення Володимира Зеленського, фактично зупинивши все фінансування, в тому числі щодо захисту 3-го рівня обʼєктів енергетики.

"Про обстріли енергетичної інфраструктури було заздалегідь відомо, але не зроблено практично нічого, виключно через відсутність фінансування всі роботи були зупинені. Результат - країна без світла", - зазначив Шкіль.

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Неспроможність погодження постанови про виділення 150 мільйонів євро блокує другу частину гранту від ЄС на 130 мільйонів для відновлення портової інфраструктури.

Водночас джерела стверджують, що така ситуація могла бути частиною політичної гри, спрямованої на усунення з посад колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова та ексголови Агентства відновлення Мустафи Найєма.

Нагадаємо:

У травні Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ексміністр інфраструктури України Олександр Кубраков не обговорював постанову про своє звільнення з керівництвом фракції "Слуга народу" та очільником уряду Денисом Шмигалем. Він не був запрошений на засідання фракції та профільного комітету.

У червні Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

В уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення.

Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.

Згодом Найєм заявив, що рішення про недопущення його до Конференції з відновлення у Берліні уряд ухвалив задовго до офіційного непогодження.

Економічна правда.