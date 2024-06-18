Кабмін звільнив Найєма з посади голови Агентства відновлення

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на засіданні 18 червня.

Крім Найєма, уряд звільнив його двох заступників: Івка Андрія Володимировича та Іванову Валерію Ігорівну.

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Зазначається, що тимчасове виконання обов'язків голови Агентства відновлення покладено на Коменданта Романа Анатолійовича.

Нагадаємо:

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм 10 червня написав заяву про звільнення.

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Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

В уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення.

Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.

Згодом Найєм заявив, що рішення про недопущення його до Конференції з відновлення у Берліні уряд ухвалив задовго до офіційного непогодження.

Економічна правда.