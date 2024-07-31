Дискусія між владою і бізнесом про підвищення податків завершилася нічим - ЗМІ

Відбулася двогодинна дискусія між Радою підприємців та представниками влади (ОП, уряду, Ради) щодо пакета підвищення податків, але вона нічим не закінчилася.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

Більша частина зустрічі пройшла за обговоренням не податкового законопроєкту, а пропозиції бізнесу щодо альтернативних джерел наповнення бюджету, зазначають два співрозмовники Forbes.

Серед альтернатив, які лунали від членів Ради підприємців, були детінізація економіки. Зокрема:

Реклама:

боротьба з заробітною платою у "конвертах";

боротьба зі схемою оптимізації податків, через множення компанією великої кількості ФОПів;

проведення ревізії серед бізнесу з приводу того, хто менше платить податків, ніж середній показник по галузі, та стимулювання їх платити більше;

детінізація митниці (боротьба з контрабандою).

Члени Ради підприємців не надали розрахунків потенційного впливу на бюджет у разі застосування таких обмежень, каже співрозмовник, який був присутній на зустрічі.

Також серед пропозицій, які лунали від Ради підприємців, була відмова від програми "українського кешбеку", що має принести бюджету України додаткові 1-3 мільярди на рік.

Присутні держслужбовці погодились, що потрібна детінізація, але вона не дасть швидкого результату, тоді як фінансування армії потрібне негайно.

Реклама:

Податки будуть підвищені, але дискусії щодо деталей тривають, пише видання.

Як альтернатива військовому збору розглядається можливість підвищення ПДВ. Втім, остаточних рішень ще немає, і консультації продовжаться у профільному комітеті.

Читайте також: Треба фінансувати війну. Які податки зростуть

Нагадаємо:

Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Спілка Diia.City United виступає проти підняття податків з обороту компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету.

Новий законопроєкт щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку, вважають у Американській торговельній палаті в Україні.

Торгово-промислова палата України закликає утриматись від законопроєкту №11416, який підвищує наявні та вводить нові ставки військового збору.

Економічна правда.