Новини 31 липня: App Store заблокував азартні застосунки, Україна нарощує потенціал виробництва безпілотників
Про App Store. App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри.
Про дрони. Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.
Про мораторій на борг. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду призупинити виплати за держборгом до жовтня у разі потреби.
Про дашборд. Офіс Генпрокурора запустив дашборд, який надає доступ до аналітичних даних щодо розслідування правопорушень у сфері бізнесу.
Про світло. У четвер 1 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
Про міжнародні рейси. З 1 серпня 2024 року "Укрзалізниця" розширює практику верифікації користувачів через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів.
Ексклюзиви ЕП.
Ампутація – не вирок. Як виробляють та ставлять протези військовим
Львівський центр протезування "Незламні" лікує, протезує та реабілітує людей, які втратили кінцівки. Як він працює?\
Сіра земля. Який відсоток ринку перебуває в тіні
У 2024 році на ринок землі вийшов бізнес, який купує наділи в півтора разу дорожче ніж громадяни. Неофіційні платежі на ринку, за оцінками ЕП, за два роки могли перевищити 12 млрд грн.