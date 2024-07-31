Новини 31 липня: App Store заблокував азартні застосунки, Україна нарощує потенціал виробництва безпілотників

Про App Store. App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри.

Про дрони. Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

Про мораторій на борг. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду призупинити виплати за держборгом до жовтня у разі потреби.

Про дашборд. Офіс Генпрокурора запустив дашборд, який надає доступ до аналітичних даних щодо розслідування правопорушень у сфері бізнесу.

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Про світло. У четвер 1 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про міжнародні рейси. З 1 серпня 2024 року "Укрзалізниця" розширює практику верифікації користувачів через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів.

Ексклюзиви ЕП.

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Львівський центр протезування "Незламні" лікує, протезує та реабілітує людей, які втратили кінцівки. Як він працює?\

У 2024 році на ринок землі вийшов бізнес, який купує наділи в півтора разу дорожче ніж громадяни. Неофіційні платежі на ринку, за оцінками ЕП, за два роки могли перевищити 12 млрд грн.