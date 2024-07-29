Новини 29 липня: вівторок без відключень, паспорт РФ власника мережі швидких позик

Про швидкі позики. Українці оформлювали мікрокредити в мережі фірм, власники якої мають російські паспорти.

Про податки. Торгово-промислова палата України закликає утриматись від законопроєкту №11416, який підвищує наявні та вводить нові ставки військового збору.

Експерти ТПП дійшли висновку, що законопроєкт містить низку вкрай загрозливих норм для стабільної роботи підприємців та економіки.

Про гігават Зеленського. До кінця 2024 року в Україні навряд чи встигнуть побудувати 1 ГВт нової генерації, як на початку червня анонсував президент Володимир Зеленський.

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Про це заявив голова Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) Валерій Тарасюк.

Про світло. У вівторок 30 липня застосування графіків відключення світла не заплановані.

Про енергетику. В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері.

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Ексклюзиви ЕП.

Ті, хто народилися за Радянського союзу, добре пам'ятають відключення світла наприкінці 90-х років. Чому так відбувалося і як вирішили цю проблему?

Держава штрафує компанії за недобір у штат людей з інвалідністю, хоча такої кількості кандидатів на ринку праці немає. Які ще проблеми є з працевлаштуванням осіб з особливими потребами?