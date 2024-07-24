Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура

Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", яка спростовує заяви про те, що причиною аварії стало неякісне будівництво.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з висновками експертів, технічною причиною руйнування тунелю стала його неналежна експлуатація. Якість будівництва самого тунелю відповідає нормам, і жодних відхилень від проектних рішень, які могли б призвести до розгерметизації, не виявлено.

Прокуратура також встановила, що роботи з усунення протікання води в тунелі проводилися протягом багатьох років без залучення профільних фахівців та науково-дослідних інститутів, що могло погіршити ситуацію.

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Київський метрополітен не надав прокуратурі жодних документів чи експертних висновків, які б підтверджували їхні заяви про неякісне будівництво. Більше того, попередні висновки експертизи, отримані КМДА ще в січні, також не були надані слідству.

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Кличка викликали в Раду розповісти про метрополітен. Хто винуватий в підтопленні синьої гілки?

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Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

Нагадаємо:

Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Аварійна ситуація, яка виникла між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро на початку осені 2024 року.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".

Економічна правда.