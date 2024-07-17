Новини 17 липня: долар і євро перетнули історичні максимуми, в "Дії" з'явилася послуга бронювання
Про енергетику. "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі України черговий енергоблок потужністю 1000 МВт – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.
Обладнання для вітрових електростанцій не увійшло до списку пільгового імпорту, який ухвалила Верховна Рада.
У четвер 18 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.
Про зв'язок. Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.
Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.
Про російську нафту. "Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.
Про авіацію. У понеділок відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.
Так, серед потенційних компаній було представлено Windrose, airBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian та Swiss.
Про бронювання у "Дії". У застосунку "Дія" завершено тестування та запущено нову послугу бронювання військовозобов'язаних. Тепер українці можуть оформити бронювання всього за годину, не виходячи з дому.
Про фінанси. Єврокомісія надала позитивну оцінку першого регулярного платежу у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.
Про курс валют. Долар подорожчав до нового офіційного максимуму у 41,46 гривні, а курс євро вперше перевищив 45 гривень.
Ексклюзиви ЕП.
Робота в "офісі". Як працевлаштовують людей у шахрайських колцентрах
Дніпровські "офіси" продовжують виманювати гроші в росіян та рекрутувати молодих українців у психологічне рабство. Чи справедлива індульгенція для шахрайських "офісів" під час війни?