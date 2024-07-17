Новини 17 липня: долар і євро перетнули історичні максимуми, в "Дії" з'явилася послуга бронювання

Про енергетику. "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі України черговий енергоблок потужністю 1000 МВт – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.

Обладнання для вітрових електростанцій не увійшло до списку пільгового імпорту, який ухвалила Верховна Рада.

У четвер 18 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про зв'язок. Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

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Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.

Про російську нафту. "Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.

Про авіацію. У понеділок відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.

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Так, серед потенційних компаній було представлено Windrose, airBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian та Swiss.

Про бронювання у "Дії". У застосунку "Дія" завершено тестування та запущено нову послугу бронювання військовозобов'язаних. Тепер українці можуть оформити бронювання всього за годину, не виходячи з дому.

Про фінанси. Єврокомісія надала позитивну оцінку першого регулярного платежу у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Про курс валют. Долар подорожчав до нового офіційного максимуму у 41,46 гривні, а курс євро вперше перевищив 45 гривень.

Ексклюзиви ЕП.

Дніпровські "офіси" продовжують виманювати гроші в росіян та рекрутувати молодих українців у психологічне рабство. Чи справедлива індульгенція для шахрайських "офісів" під час війни?