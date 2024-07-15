Новини 15 липня: кримінальні справи проти бізнесу, споживання електроенергії досягло максимуму через спеку

Про бізнес. 2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу - 43 138 справ.

Про енергетику. Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. 15 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Про велику приватизацію. Фонд держмайна (ФДМУ) визначив дати проведення приватизаційних онлайн-аукціонів для готелю "Україна" - 18 вересня і для АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" - 9 жовтня.

Про виробництво зброї. Українське підприємство, де збираються САУ "Богдана", є рекордсменом в Європі за кількістю випущених одиниць на місяць, заявив президент Володимир Зеленський.

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Про нафтовий флот РФ. Цього тижня Велика Британія планує звернутися до групи європейських країн із "закликом до дії" щодо так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Ексклюзив ЕП

Як зняти з реєстрації та утилізувати авто

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Через війну зріс попит на послугу зняття знищених автомобілів з реєстрації. Як це зробити?