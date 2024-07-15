Через аномальну спеку в Україні споживання електроенергії досягло максимуму 

Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. 15 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Як йдеться в повідомленні, для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги.

У компанії нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

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Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.

Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо:

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За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок 15 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.

Економічна правда