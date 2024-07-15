Велика Британія та країни ЄС посилять перевірки російського нафтового флоту - Bloomberg

Цього тижня Велика Британія планує звернутися до групи європейських країн із "закликом до дії" щодо так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Згідно з проєктом заяви, невстановлена кількість урядів має схвалити план в кулуарах зустрічі Європейського політичного співтовариства, яку в четвер у Великій Британії проводить прем'єр-міністр Кейр Стармер.

Вони мають на меті обмінюватися інформацією про російський флот, "координувати наші відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози", - йдеться в заяві.

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Офіційні особи та експерти з різних країн створять групу і проведуть зустрічі, щоб терміново "вжити конкретних заходів".

Санкції "Великої сімки" мають на меті перетворити Росію на ізгоя на традиційних ринках транспортування нафти, перекриваючи доступ до основних танкерів і постачальників послуг, якщо ціна нафти, що транспортується, не є нижчою за встановлену "Великою сімкою" верхню межу ціни. Це змусило Москву покладатися на старих перевізників, які працюють поза галузевими нормами.

Нагадаємо:

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В першому кварталі 2024 року Європейський Союз зменшив імпорт енергоносіїв в об’ємному вираженні на 10.4% та в ціновому на 26.4%, порівняно до того ж періоду 2023 року.

Економічна правда