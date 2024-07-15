Як зняти з реєстрації та утилізувати авто

У березні 2022 року на Київщині велися запеклі бої. Окупанти знищували все на своєму шляху. Один з російських боєприпасів вибухнув поруч з припаркованими автомобілями, виникла пожежа і вогонь перекинувся на Fiat мешканця Ірпеня Андрія Гевка. Нова автівка перетворилася на металобрухт.

Однак просто віддати її на утилізацію не можна. Спочатку потрібно пройти процедуру вибракування та зняти її з державної реєстрації.

У 2024 році українці почали масово позбуватися старих авто: запити на вибракування зросли втричі. Така статистика не стала несподіванкою, адже внаслідок боїв десятки тисяч машин стали непридатними для експлуатації. Що передбачає послуга вибракування, де її отримати і що відбувається з авто далі?

Коли та для чого треба знімати авто з реєстрації

Списання авто – не обов'язкова процедура, але вона впливає на формування авторинку. Коли машина стає непридатною для експлуатації, її можна зняти з реєстрації та вибракувати. Іншими словами – відправити на списання. Зняти авто з реєстрації можна і в разі релокації машини за кордон та за рішенням суду.

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Унаслідок обстрілів багато автомобілів зазнали пошкоджень. За даними Київської школи економіки, на початку 2024 року налічувалося понад 210 тис таких машин, а втрати приватного легкового транспорту оцінювалися 1,9 млрд дол.

Серед них – Fiat Андрія Гевка. У березні 2022 року його машина згоріла. "Що сталося – невідомо, оскільки мешканці будинку виїхали або перебували в укриттях. За кількістю уламків схоже на приліт міни. Не пряме влучання, а поряд. Загорілися сусідні автомобілі і вогонь перекинувся на мій", – розповів він.

Знищене авто мешканця Ірпеня Андрія Гевка

Відновити автомобіль було неможливо, він перетворився на металобрухт. Спочатку транспортний засіб хотіли забрати для виставки знищених українських авто в Празі, але далі запиту від організаторів виставки справа не дійшла.

У травні 2022 року Андрій зареєстрував авто як пошкоджене майно. Через рік хотів зняти його з реєстрації в сервісному центрі МВС, але не зміг: знадобився витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Такого витягу не було, бо, як пояснили в Національній поліції, на початку розслідування справи всі знищені авто групували. Тобто в одній справі фігурували кілька автівок різних власників, а дані були вказані лише про одного з них. Знайти, у якій з цих справ ідеться про автомобіль Андрія, було неможливо.

"Слідчо-оперативна група приїхала вдруге й оформила мій кейс індивідуально. Забрав витяг, тепер маю зняти автівку з обліку", – зазначив мешканець Ірпеня.

Далі ОСББ будинку запропонувало вивезти авто на металобрухт, щоб отримати хоч якусь компенсацію за метал.

Як зняти авто з реєстрації

Процедура вибракування авто відбувається в сервісних центрах МВС. Власник може звернутися до будь-якого територіального центру та отримати таку послугу безкоштовно. Також можна звернутися до Центру надання адмінпослуг.

Щоб зняти авто з державної реєстрації, власник повинен написати заяву, надати документ, що посвідчує особу власника машини (паспорт, ID-картка), або документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (нотаріально посвідчена довіреність), реєстраційний номер облікової картки платника податків.

За наявності потрібно надати технічний паспорт авто та номерні знаки. Якщо вони відсутні, фізособам потрібно написати пояснення та вказати причину.

Юридичні особи повинні принести акт службового розслідування, довіреність на авто, копію рішення власника про списання авто, наказ на призначення відповідальної особи та акт на вибракування. Якщо номери або техпаспорт вкрали, то ще треба додати довідку про порушення кримінальної справи.

Процедура зняття автомобіля з реєстрації триває один робочий день. Після вибракування машини відновити її реєстрацію буде неможливо. Автовласнику можуть відмовити в наданні послуги, якщо автомобіль перебуває в розшуку чи під арештом або якщо не вистачає якихось документів.

У Головному сервісному центрі повідомили, що за шість місяців 2024 року послугою вибракування скористалися 19,3 тис разів – стільки ж, як за 2021 рік.

Що робити з авто після вибракування

Доля автомобіля після вибракування сервісний центр не цікавить, тож власник може здати його на металобрухт або залишити "доживати віку" в гаражі.

Річ у тім, що в Україні відсутня відповідальність за неправильно утилізоване чи покинуте авто. Ба більше, відсутній контроль навіть за тими машинами, які зняли з обліку з метою вибракування, кажуть в Інституті дослідження авторинку.

Можна продати авто спеціальним компаніям, які мають ліцензію на його подальшу утилізацію. Ці компанії можуть розібрати автомобіль на запчастини, якщо він ще справний, а решту відправити на утилізацію.

У місці утилізації з машини знімають акумулятор, обшивку, гуму, неметалеві запчастини, зливають рідини. Далі її відправляють під прес, зважують та оплачують автовласнику компенсацію відповідно до вартості металу.

Продати запчастини можна і самостійно – через платформи онлайн-оголошень чи безпосередньо на авторинку. Деякі автовласники, до прикладу, виставляють на продаж ціле авто, яке покупці можуть розібрати на запчастини.

На сайтах можна знайти й оголошення про прийом авто на металобрухт. Автор одного з таких оголошень розповів, що при цьому потрібно мати документ про вибракування авто – інакше ніяк. Так приймальники авто на металобрухт можуть переконатися, що машина ні за ким не "числиться" і потім її не будуть шукати.

Якщо все гаразд, коштом компанії приїжджає евакуатор, забирає авто і платить власнику кілька тисяч гривень. Зазвичай, каже надавач послуги, автовласник отримує близько 2 тис грн, однак від чого залежить ціна – не уточнив.