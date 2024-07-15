Фонд держмайна визначив дати аукціонів з продажу готелю "Україна" і ОГХК

Фонд держмайна (ФДМУ) визначив дати проведення приватизаційних онлайн-аукціонів для готелю "Україна" - 18 вересня і для АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" - 9 жовтня.

Про це повідомив у Telegram голова ФДМУ Віталій Коваль.

За його словами, онлайн-торги відбудуться в електронній системі Прозорро.Продажі.

"Визначені терміни дають можливість інвесторам детально вивчити об'єкти та документацію, забезпечуючи рівні умови для всіх учасників.

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Потенційні покупці отримують доступ до інформаційного пакету об'єкта великої приватизації після укладення договору про конфіденційність інформації з одним з авторизованих операторів електронного майданчика", - написав Коваль.

ФДМУ невдовзі опублікує детальні інформаційні повідомлення на своєму сайті та в електронній торговій системі, додав він.

Нагадаємо:

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12 липня уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю "Україна" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Стартова ціна для готелю "Україна" - 1,05 млрд грн, "ОГХК" - 3,9 млрд грн.

Економічна правда