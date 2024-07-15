Фонд держмайна визначив дати аукціонів з продажу готелю "Україна" і ОГХК
Фонд держмайна (ФДМУ) визначив дати проведення приватизаційних онлайн-аукціонів для готелю "Україна" - 18 вересня і для АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" - 9 жовтня.
Про це повідомив у Telegram голова ФДМУ Віталій Коваль.
За його словами, онлайн-торги відбудуться в електронній системі Прозорро.Продажі.
"Визначені терміни дають можливість інвесторам детально вивчити об'єкти та документацію, забезпечуючи рівні умови для всіх учасників.
Потенційні покупці отримують доступ до інформаційного пакету об'єкта великої приватизації після укладення договору про конфіденційність інформації з одним з авторизованих операторів електронного майданчика", - написав Коваль.
ФДМУ невдовзі опублікує детальні інформаційні повідомлення на своєму сайті та в електронній торговій системі, додав він.
Нагадаємо:
12 липня уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю "Україна" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".
Стартова ціна для готелю "Україна" - 1,05 млрд грн, "ОГХК" - 3,9 млрд грн.
Економічна правда