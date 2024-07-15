Україна виробляє найбільшу кількість САУ на місяць в Європі – Зеленський

ФОТО КОМАНДУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗСУ

Українське підприємство, де збираються САУ "Богдана", є рекордсменом в Європі за кількістю випущених одиниць на місяць.

Про це повідомляє Володимир Зеленський під час під час зустрічі з українськими журналістами в Києві.

"Виробляєм сьогодні потужну кількість САУ "Богдана" в місяць", – зазначив Зеленський.

За його словами підприємтво з України виробляє найбільшу кількість артилерійських систем на місяць порівняно з заводами Європи.

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Нагадаємо:

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Українська влада переконала західних союзників законтрактувати вітчизняні оборонні заводи. Вироблену військову техніку поставлять Силам оборони.

Данія розкрила, що в її пакеті для замовлення українській оборонці є закупівля 18 САУ "Богдана".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у квітні українська оборонна промисловість уперше випустить 10 самохідних артилерійських систем "Богдана".