Україна виробляє найбільшу кількість САУ на місяць в Європі – Зеленський
Українське підприємство, де збираються САУ "Богдана", є рекордсменом в Європі за кількістю випущених одиниць на місяць.
Про це повідомляє Володимир Зеленський під час під час зустрічі з українськими журналістами в Києві.
"Виробляєм сьогодні потужну кількість САУ "Богдана" в місяць", – зазначив Зеленський.
За його словами підприємтво з України виробляє найбільшу кількість артилерійських систем на місяць порівняно з заводами Європи.
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Нагадаємо:
Українська влада переконала західних союзників законтрактувати вітчизняні оборонні заводи. Вироблену військову техніку поставлять Силам оборони.
Данія розкрила, що в її пакеті для замовлення українській оборонці є закупівля 18 САУ "Богдана".
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у квітні українська оборонна промисловість уперше випустить 10 самохідних артилерійських систем "Богдана".