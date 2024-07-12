Експорт Китаю зростає найшвидше за більше ніж рік попри конфлікт з ЄС та США

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У червні експорт Китаю показав найшвидше зростання за останній рік. Торговий баланс також на вершині свого профіциту.

Про це повідомляє Financial Times.

Минулого місяця експорт Китаю зріс найшвидшими темпами за останній рік, оскільки торгівля залишається рушієм для другої за величиною економіки світу, незважаючи на зростаючу напруженість у відносинах з Європою і США.

Повідомляється, що падіння імпорту призвело до рекордного профіциту торгового балансу в червні, оскільки Пекін покладається на промисловість для підтримки економіки.

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Експорт у червні підскочив на 8,6% в річному вираженні в дол, прискорившись з 7,6% в травні і ознаменувавши собою найсильніше зростання з березня 2023 року.

У червні імпорт скоротився на 2,3% в річному обчисленні, що значно нижче прогнозу економістів на 2,8% і зростання на 1,8% в травні.

Профіцит торгового балансу Китаю склав 99,05 млрд дол, що випередило прогнози на рівні 85 млрд дол і стало рекордом за один місяць. За перші шість місяців року експорт зріс на 3,6%, а імпорт - на 2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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Зазначається, що експортна активність може бути зумовлена тим, що виробники здійснюють авансові поставки, намагаючись уникнути підвищення тарифів у США, яке набуває чинності в серпні.

Порушення судноплавних маршрутів через Червоне море єменськими бойовиками-хуситами також змусило деяких китайських експортерів відправляти товари раніше, щоб встигнути до пікового замовлень різдвяного періоду.

Пекін все більше покладається на експорт і виробництво для стимулювання зростання, оскільки китайська економіка бореться зі слабким внутрішнім попитом і тривалим спадом у секторі нерухомості.

Також в повідомленні додають, що на думку аналітиків Capital Economics тарифи, які охоплюють лише невелику частину китайських товарів, матимуть обмежений вплив у короткостроковій перспективі, оскільки експортери переорієнтують поставки.

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Нагадаємо:

Китай розслідує, чи є нещодавні тарифи та дії Європейського Союзу проти другої економіки у світі бар'єром для вільної торгівлі.

Після введення санкцій США Московська біржа фактично перетворилася на "обмінний пункт", де єдиною ключовою валютою став китайський юань.

Китайські покупці скрапленого газу вимагають знижок на вантажі з Росії навіть від компаній, не занесених до санкційних списків.

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.