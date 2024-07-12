Всі розділи
Укр / Рус

В Україні збільшили обсяг обмеження світла у п'ятницю через аномальну спеку

П'ятниця, 12 липня 2024, 11:14 - Артур Крижний

У п'ятницю 12 липня енергетики відключатимуть чотири черги одночасно з 14:00 до 24:00, замість анонсованих раніше 16:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"12 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень

Водночас в інші години доби енергетики будуть застосовувати лише три черги. 

Реклама:

Зазначається, що споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина обмежень – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів. 

Нагадаємо:

У пʼятницю 12 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Реклама:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна дефіцит
Реклама:
Матеріали за темою
Треба потерпіти: восени є шанс уникнути відключень світла - Кудрицький 11 липня 2024, 18:37
Графіки відключення світла у пʼятницю: у другій половині доби обмежень буде більше 11 липня 2024, 17:38
У Києві та 4 областях відключення світла поширяться на світло-сірі зони графіків 11 липня 2024, 15:10
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті