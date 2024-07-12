В Україні збільшили обсяг обмеження світла у п'ятницю через аномальну спеку

У п'ятницю 12 липня енергетики відключатимуть чотири черги одночасно з 14:00 до 24:00, замість анонсованих раніше 16:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"12 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень

Водночас в інші години доби енергетики будуть застосовувати лише три черги.

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Зазначається, що споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина обмежень – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.

Нагадаємо:

У пʼятницю 12 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

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Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.