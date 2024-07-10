Новини 10 липня: заочний арешт Жеваго, безкоштовний роумінг ще рік

Про заочний арешт Жеваго: 10 липня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, підозрюваному у наданні хабаря голові та суддям Верховного Суду. Наразі мільярдер перебуває у Франції.

Адвокати Жеваго мають намір оскаржувати рішення у апеляційній палаті ВАКС, а також звернутися до Європейського суду з прав людини.

Про безкоштовний роумінг: Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили на рік.

Про "Охматдит": Енергетики ДТЕК встановили трансформаторні підстанції, змонтували необхідне обладнання і заживили лікарню "Охматдит".

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Збір United24 та monobank для "Охматдиту", що стартував у понеділок, закрито, зібрано 300 мільйонів гривень, що втричі більше за початкову цільову суму.

Російська ракета Х-101, яка зруйнувала "Охматдит", базується на компонентах західного виробництва, що свідчить про успіх Кремля в обході санкцій.

Про світло: У четвер 11 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

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Про фінансовий ринок: За минулий місяць кількість учасників небанківського фінансового ринку в Україні зменшилася до 990 (із 1014 у травні), а кількість банків скоротилася на один – до 62.

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