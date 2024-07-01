Продажі найбільшого автовиробника КНР зросли до рекордного рівня: може обігнати Tesla

Компанія BYD продала рекордну кількість електричних та гібридних автомобілів у другому кварталі, оскільки зниження цін та нові технології стимулювали споживачів до покупок.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найбільш продаваний автомобільний бренд Китаю продав майже 1 мільйон моделей за цей період, закріпивши відскок після повільного початку року. Продажі були частково зумовлені рішенням компанії знизити ціни на більшість моделей на початку цього року, пожертвувавши прибутковістю, щоб орієнтуватися на бензинові моделі іноземних брендів.

Що стосується суто електромобілів, то квартальні продажі автогіганта у 426 000 одиниць ставлять його впритул до того, щоб знову обігнати Tesla Inc. як найбільшого продавця електромобілів у світі. Tesla, яка, за прогнозами аналітиків, продасть 441 019 електромобілів у другому кварталі, переживає спад продажів на ключових ринках, таких як Китай і Європа.

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Нагадаємо:

Пекін хоче, щоб ЄС скасував свої тарифи на китайські електромобілі, дія яких набуде до 4 липня, після того, як обидві сторони домовилися провести нові торговельні переговори.

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Пекін попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту китайських електромобілів може спровокувати торговельну війну.

Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.

Економічна правда.