Канада планує долучитися до США та ЄС і запровадити тарифи на електрокари з Китаю

Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Уряд ще має прийняти остаточне рішення щодо подальших дій, але, ймовірно, незабаром оголосить про початок громадських консультацій щодо тарифів, які можуть вдарити по китайському експорту електромобілів до Канади.

Трюдо перебуває під зростаючим тиском всередині країни і за кордоном, щоб наслідувати приклад адміністрації президента США Джо Байдена, яка в травні оголосила про план майже чотириразового підвищення тарифів на електромобілі китайського виробництва до остаточної ставки 102,5%. Минулого тижня Європейський Союз заявив, що планує підвищити тарифи на китайські електромобілі, збільшивши їх до 48% на деякі транспортні засоби.

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Згідно з даними Статистичного управління Канади, загальна вартість китайських електромобілів, імпортованих до Канади, минулого року зросла до 2,2 мільярда канадських доларів (1,6 мільярда доларів США) з менш ніж 100 мільйонів канадських доларів у 2022 році. Кількість автомобілів, що прибувають з Китаю в порт Ванкувера, зросла більш ніж у п'ять разів після того, як Tesla Inc. почала відправляти туди автомобілі Model Y зі свого заводу в Шанхаї.

Однак головне занепокоєння канадського уряду викликає не Tesla, а перспектива того, що дешеві автомобілі китайських автовиробників з часом заполонять ринок.

Канадські групи автомобільної промисловості закликали Канаду запровадити жорсткі тарифи. Вони попередили, що Канада не може дозволити собі бути поза грою з США в цьому питанні, враховуючи майбутній перегляд угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. США і Канада мають тісно інтегровані ланцюги поставок автомобілів, через які у величезних кількостях перетинають кордон запчастини і готові транспортні засоби.

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Переважна більшість канадської автомобільної продукції експортується до США.

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Нагадаємо:

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

Економічна правда.