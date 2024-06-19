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Торговельна війна: китайські автовиробники просять про введення дзеркальних тарифів проти ЄС

Середа, 19 червня 2024, 09:55 - Економічна правда

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається що на закритій зустрічі, в якій також взяли участь європейські автовиробники, китайські автомобільні компанії запропонували владі підвищити тарифи на великі автомобілі з бензиновими двигунами, імпортовані з Європейського Союзу.

Наближений до китайського уряду автомобільний дослідницький центр пропонує Китаю підняти імпортні мита на великі автомобілі з бензиновим двигуном до 25%.

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Для порівняння, поточний імпортний тариф Китаю на автомобілі становить 15%.

Китайська влада раніше натякала на можливі заходи у відповідь через коментарі державних ЗМІ та інтерв’ю з представниками галузі.

Нагадаємо:

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З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.

Китай 17 червня розпочав розслідування щодо імпорту свинини та похідних продуктів з ЄС по штучно заниженим цінам. 

Китай ЄС торгівля тарифи мито
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