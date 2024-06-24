Китай хоче, щоб ЄС скасував впровадження тарифів на електромобілі країни

Пекін хоче, щоб ЄС скасував свої тарифи на китайські електромобілі, дія яких набуде до 4 липня, після того, як обидві сторони домовилися провести нові торговельні переговори.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Тимчасові мита Європейського Союзу в розмірі до 38,1% на імпортні електромобілі китайського виробництва мають набути чинності до 4 липня, поки блок розслідує надмірні та несправедливі субсидії, які він називає надмірними.

Китай неодноразово закликав ЄС скасувати свої тарифи, висловлюючи готовність до переговорів. Пекін не хоче бути втягнутим у ще одну тарифну війну, все ще страждаючи від американських тарифів на свої товари, запроваджених адміністрацією Трампа, але заявляє, що вживатиме всіх заходів для захисту китайських фірм, якщо це станеться.

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Обидві сторони погодилися відновити переговори після телефонної розмови між комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом і міністром торгівлі Китаю в суботу під час візиту до Китаю міністра економіки Німеччини, який заявив, що двері для обговорення "відкриті".

Китайська газета Global Times, посилаючись на оглядачів, заявила, що найкращим результатом буде, якщо ЄС скасує своє тарифне рішення до 4 липня.

Але Єврокомісія, аналітики та європейські торговельні лобістські групи підкреслили, що переговори будуть серйозною справою, і Китай повинен бути готовим піти на значні поступки.

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Нагадаємо:

Пекін попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту китайських електромобілів може спровокувати торговельну війну.

Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

Економічна правда.