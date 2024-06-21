Китай попереджає про можливу "торгову війну" з ЄС через протидію електрокарам країни

Пекін попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту китайських електромобілів може спровокувати торговельну війну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Триденний візит міністра економіки Німеччини Роберта Хабека до Китаю - перший візит високопосадовця до Китаю відтоді, як ЄС запропонував тарифи на імпорт електромобілів китайського виробництва. Тарифи викликали контрзаходи з боку Китаю і жорстку критику з боку китайських посадовців.

Цього тижня китайські автовиробники закликали Пекін підвищити тарифи на імпортні європейські автомобілі з бензиновим двигуном, а уряд розпочав розслідування демпінгового імпорту свинини з ЄС у відповідь на дії Європейської комісії.

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"Відповідальність повністю лежить на стороні ЄС", - заявив представник міністерства торгівлі Китаю.

"У своєму розслідуванні щодо компенсаційних мит європейська сторона залякувала і примушувала китайські підприємства, погрожувала застосувати каральні високі тарифні ставки і вимагала надмірно широку інформацію", - додали в міністерстві.

Рішення ЄС щодо тарифів на електромобілі занурило торговельні зв'язки з Китаю до нового мінімуму. Але китайські державні ЗМІ зобразили візит як шанс розрядити напруженість. Деякі експерти вважають, що Німеччина повинна шукати консенсус.

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Нагадаємо:

Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

Економічна правда.