Нові правила для біженців у Польщі, пропуск вантажівок на кордоні: що змінилось з 1 липня в Україні 

У липні 2024 року на українців чекає низка змін, зокрема для українських біженців у Польщі. Також кілька змін стосуватимуть функціонування грмадського транспорту у Києві та Львові.

ЕП розповідає детальніше, що змінилось для українців у липні 2024 року.

Пропуск українських вантажівок

Польща з 1 липня призупинила пропуск українських вантажівок, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Пункти пропуску на кордоні з іншими країнами працюють у звичайному режимі.

Водночас заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Facebook наголосив, що жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно.

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"Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", – зазначив Деркач.

Нова торговельна угода з Канадою

1 липня набуває чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA), що має на меті зміцнити двостороннє економічне партнерство.

Угода зберігає умови доступу до ринку для товарів з угоди 2017 року та була оновлена, щоб включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

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У Міністерстві економіки України наголошували, що оновлена CUFTA принесе користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну та економічну співпрацю між Канадою і Україною.

Зміни в громадському транспорті

У Львові з 1 липня почали тестувати безоплатну пересадку в громадському транспорті. Зокрема, пасажир зможе зробити пересадку на інший автобус, трамвай чи тролейбус упродовж 40 хвилин після першої валідації без додаткової оплати.

За всі валідації, здійснені в межах 40 хвилин, пасажир заплатить як за одну – 13 грн. Усі пересадкові поїздки потрібно обов’язково реєструвати в кожному транспортному засобі.

Також у Києві зміни стосуватимуться школярів. Так, з 1 липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті для них став платним. На період канікул за шкільний проїзний знижка становитиме 75% (а не 100%).

Придбати проїзний квиток зі знижкою можна через застосунок Київ Цифровий або термінал самообслуговування.

Зміни для українських біженців у Польщі

У Польщі з 1 липня змінились правила, що регламентують норми перебування українців на території країни. Раніше українські біженці мали 30 днів після прибуття до Польщі, щоб отримати PESEL. Однак вже від липня українці мають негайно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати PESEL.

Також новою умовою отримання PESEL UKR є обов'язкова наявність дійсного закордонного паспорта. Раніше можна було пред'явити внутрішній паспорт або інший документ, який засвідчує особу.

Виплати субсидій для жителів ТОТ

Жителі в районах активних бойових дій та тимчасово окупованих територій для продовження отримання субсидій та пільг з 1 липня мають звернутись до органів Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами.

Звернутись до органу Фонду можна через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг.

Також заяву подати онлайн через сайт ПФУ, мобільний застосунок або через портал "Дія", або ж надіслати поштою на адресу органу ПФУ.

Тарифи відправлень Укрпошти

Укрпошта з 1 липня підвищила вартість послуг на відправлення по Україні.

"Укрпошта" спрощує нарахування тарифів для відправлень до 2 кг. Згідно з тарифом "Стандарт" для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні - 45 грн. А для тарифу "Експрес" – 45 та 60 грн відповідно.

В "Укрпошті" пояснили, що ключові причини підвищення тарифів – це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів й необхідність її відновлення