Новини 7 червня: росіяни поцілили по двох нафтобазах, Кабмін підтримав бронювання через "Дію"

Про нафтобази. Унаслідок російської атаки під удари дронів потрапило дві нафтобази в Україні.

Про бронювання. Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

Кабмін вніс зміни до постанови №76, згідно з якими підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал "Дія".

Про відключення світла. У суботу, 8 червня, графіки відключень світла будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.

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Новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі із суботи, 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

Про податки. Уряд України наразі не обговорює питання підвищення податків.

Про держборг. Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу, найближчим часом переговори будуть публічними.

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