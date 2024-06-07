Із суботи в Україні запровадять нові графіки відключень світла в тестовому режимі 

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Новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі із суботи, 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

Про це повідомив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області.

У зв'язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт.

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За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин", - сказав Власенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Нагадаємо:

Через велике зосередження критичної інфраструктури, яка забирає на себе частину споживання електрики, деякі райони Києва не мають електроенергії по 20 годин.

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Кожний день "Укренерго" доводить до місцевих обленерго ліміт споживання, частина якого одразу виділяється на роботу критичної інфраструктури, решту - розподіляє між споживачами.

Економічна правда