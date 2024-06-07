Із суботи в Україні запровадять нові графіки відключень світла в тестовому режимі
Новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі із суботи, 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
Про це повідомив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області.
У зв'язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт.
За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин", - сказав Власенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.
Нагадаємо:
Через велике зосередження критичної інфраструктури, яка забирає на себе частину споживання електрики, деякі райони Києва не мають електроенергії по 20 годин.
Кожний день "Укренерго" доводить до місцевих обленерго ліміт споживання, частина якого одразу виділяється на роботу критичної інфраструктури, решту - розподіляє між споживачами.
Економічна правда