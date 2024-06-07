У суботу графіки відключень світла будуть діяти неповний день
У суботу, 8 червня, графіки відключень світла будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завтра, 8 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень промислових та побутових споживачів з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Нагадаємо:
Новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі із суботи, 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
Через велике зосередження критичної інфраструктури, яка забирає на себе частину споживання електрики, деякі райони Києва не мають електроенергії по 20 годин.
Економічна правда.