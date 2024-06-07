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У суботу графіки відключень світла будуть діяти неповний день

П'ятниця, 7 червня 2024, 16:59 - Артур Крижний
 
Getty Images

У суботу, 8 червня, графіки відключень світла будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра, 8 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень промислових та побутових споживачів з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

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Нагадаємо:

Новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі із суботи, 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії. 

Через велике зосередження критичної інфраструктури, яка забирає на себе частину споживання електрики, деякі райони Києва не мають електроенергії по 20 годин. 

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Економічна правда.

енергетика електроенергія
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