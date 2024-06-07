Кабмін ухвалив постанову про бронювання військовозобов'язаних через "Дію"

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

За словами міністерства, ухвалення таких змін дає змогу прибрати людський фактор, пришвидшити процес від тижнів до години та зробити процедуру більш прозорою.

"Як працює бронювання зараз? Керівник подає паперовий список співробітників для бронювання до ОВА чи профільного міністерства. Список передають листом на погодження спочатку до Міноборони.

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Далі надсилають на розгляд до Мінекономіки. Список перевіряють вручну. Керівник та працівники чекають кілька тижнів на розгляд списку", - заявили в Мінцифрі.

У міністерстві розповіли, як працюватиме бронювання на порталі "Дія":

Керівник дізнається, скільки працівників може забронювати завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами Пенсійного фонду та Міноборони. Обирає, кого хоче забронювати, і засвідчує заяву електронним підписом.

Система перевіряє, чи є дані про працівника в реєстрі Оберіг і чи працює він на підприємстві.

Керівник отримує рішення протягом години щодо кожного працівника - заброньований він чи ні та які причини в разі відмови.

Інформація про успішне бронювання з’являється в Резерв+ співробітника. Якщо він хоче отримати паперове підтвердження, то теж має таку можливість. Обидва формати матимуть однакову силу.

Працівник отримує відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців або на термін дії договору.

На першому етапі бронювання в "Дії" працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься, додали в Мінцифри.

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"Цифровізація бронювання через Дію зробить процедуру швидкою та прозорою. А також значно знизить паперову навантаженість на Мінекономіки й Міноборони. Водночас попередня процедура бронювання продовжить функціонувати", - йдеться у повідомленні.

"Орієнтовно запустимо послугу на початку липня. Цифровізуємо один із найскладніших процесів, бета-тест скоро", - заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що урядова постанова щодо запуску електронного бронювання через "Дію" буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні.

Економічна правда