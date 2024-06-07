Цієї ночі росіяни поцілили по двох нафтобазах України

Сергій Куюн

Унаслідок сьогоднішньої російської атаки під удари дронів потрапило дві нафтобази в Україні.

Про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів у повітря", — написав він, зазначивши, що з початку року відомо про 10 атакованих нафтосховищ.

Разом із цим, на його переконання, такі атаки не вплинуть на наявність пального в Україні.

Реклама:

Нагадаємо:

У ніч на 7 червня російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України 5 крилатими ракетами та 53 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136"; усі ракети та 48 дронів вдалося знищити.

Економічна правда.

Реклама: