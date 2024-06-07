Уряд дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці

Кабмін вніс зміни до постанови №76, згідно з якими підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал "Дія".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників.

Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики - забезпечувати людей теплом та електроенергією.

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Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджуємо електронне бронювання", - заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Зміни до Постанови №76 від 27 січня 2023 року передбачають, зокрема:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

Для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби Міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження Міністра оборони.

Також уряд затвердив механізм бронювання через портал Дія, над яким наразі починає роботу профільне міністерство.

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За словами Фоменка, зміни до постанови наразі не змінюють критерії бронювання та етапи процедури. Водночас триває робота із бізнесом над системним оновленням підходів.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

Економічна правда