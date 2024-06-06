Новини 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%

Про відключення світла. Через перевищення лімітів споживання "Укренерго" вимушене застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Києві та 12 областях.

У п'ятницю, 7 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Про резерви. Міжнародні резерви України станом на 1 червня становили $39 млрд, знизившись у травні на 7,9%.

Про "Укргідроенерго". "Укргідроенерго" розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з Росією для відшкодування збитків, завданих знищенням Каховської гідроелектростанції.

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Про ЄЦБ. Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше з 2019 року знизив ключові ставки на 0,25%: по депозитах - до 3,75%, базова процентну ставку - до 4,25%, маржинальну кредитну ставку - до 4,5%.

Про блокаду кордону. Польські фермери вирішили продовжити до кінця доби 6 червня блокування руху українських вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

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