Міжнародні резерви України у травні скоротилися на 8%, до 39 мільярдів доларів

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Міжнародні резерви України станом на 1 червня становили $39 млрд, знизившись у травні на 7,9%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних ОВДП та від міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3,087 млрд доларів та викупив до резервів 11,1 млн доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ в травні становив 3 075,9 млн дол. США, збільшившись порівняно з квітнем.

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"Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні", - пояснили у фінустанові.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 143,1 млн дол. США. З цієї суми:

123,1 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП;

20,0 млн дол. США – від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 412,3 млн дол. США, з яких:

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309,1 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

42,9 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

30,7 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

21,3 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

8,3 млн дол. США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн дол. США.

У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 216,1 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

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Нагадаємо:

Ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю NV заявила, що через неправильну монетарну та валютну політику Нацбанку під час війни Міністерство фінансів України недоотримало 200 млрд грн.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2024 року, за попередніми даними, становили 42,4 млрд доларів - у квітні вони знизилися на 3,1%.

Економічна правда.