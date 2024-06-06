У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками
У п'ятницю, 7 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
Про це повідомили в "Укренерго".
При перевищенні лімітів споживання будуть застосовуватись графіки аварійних відключень.
Нагадаємо:
В "Укренегро" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.
Ввечері 5 червня "Укренерго" застосовувало аварійні відключення у 12 областях.
У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії діють для кожної області з 00:00 до 24:00.
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Економічна правда