Куди поділися всі слюсарі

З 3 червня КП "Київський метрополітен" майже на хвилину збільшив інтервали руху між поїздами. У пікові години вони становитимуть 3-4 хв, міжпікові – 6-6,5 хв. У столичній підземці пояснюють, що на графік руху вплинула зокрема мобілізація.

На підприємстві виник гострий дефіцит машиністів електропоїздів (83 вакансії), електромеханіків (48), токарів та слюсарів (161). Там намагаються залучати фахівців шляхом співпраці із закладами освіти та міським центром зайнятості.

З аналогічними проблемами стикаються скрізь. Коментуючи бронювання від мобілізації співробітників онлайн-казино та компаній з доставки їжі, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що в них "скоро зупиниться громадський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго".

"Працівники критичної інфраструктури – це не клітинки в спущених зверху "планах", – обурювався Філатов.

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Проблеми не тільки в комунальників. Оборонні заводи скаржаться, що слюсарі – на вагу золота, а брак кадрів – одна з причин, що стримує їх роботу.

ЕП проаналізувала відкриті дані про професійний склад зареєстрованих безробітних та вакансій Державної служби зайнятості з порталу data.gov.ua, щоб показати масштаб цієї проблеми.

Дефіцит кадрів є всюди. Про це говорить і Нацбанк у своїх інфляційних звітах. За його даними, першочергово бракує кваліфікованого персоналу. У чому річ?

За даними служби зайнятості, у першому кварталі 2021 року в центрах зайнятості було зареєстровано 680 тис шукачів роботи, а відкритими були 244 тис вакансій. У 2024 році ці цифри становлять 181 тис і 110 тис відповідно. Тобто кількість ваканій упала вдвічі, а кількість шукачів роботи – майже вчетверо.

Відповідь на питання, куди поділася робоча сила, не така очевидна. Основну частину втрачених робочих спеціальностей представляють чоловіки, які або знайшли своє місце в ЗСУ, або не бажають ставати на облік у службі зайнятості для пошуку роботи, побоюючись знайти її в армії.

Крім того, саме робочі спеціальності і роботодавці з офіційним працевлаштуванням, такі як "Київський метрополітен", можуть відчувати найбільший мобілізаційний відплив кадрів на відміну від приватного сектору і "білих комірців". Хоча це твердження ще потребує додаткового аналізу.

Проте факт залишається фактом: робочі руки (токарі, слюсарі, електрики) були найбільш дефіцитними і до великої війни, а зараз – і поготів.