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"Укренерго" застосовує аварійні відключення світла у Києві та 12 областях

Четвер, 6 червня 2024, 20:50 - Олексій Павлиш

Через перевищення лімітів споживання "Укренерго" вимушене застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Києві та 12 областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Йдеться про наступні області: Київська, Харківська, Донецька, Житомирська, Миколаївська, Кіровоградська, Волинська, Одеська, Рівненська, Львівська, Закарпатська та Запорізька.

 

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

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"Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання, надалі будуть діяти графіки погодинних відключень", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 7 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

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В "Укренегро" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.

Ввечері 5 червня "Укренерго" застосовувало аварійні відключення у 12 областях.

У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії діють для кожної області з 00:00 до 24:00.

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Економічна правда

електроенергія Укренерго
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